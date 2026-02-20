Песков объяснил, почему Путин не созванивался с Набиуллиной

Президент РФ Владимир Путин и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в четверг, 19 февраля, виделись в Кремле, у них была возможность пообщаться по служебным вопросам.

Об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они (Путин и Набиуллина — прим. ред.) вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, президентом Мадагаскара, и у них была возможность на полях пообщаться», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, российский лидер и глава ЦБ обсудили служебные вопросы.

Накануне Путин анонсировал звонок с Набиуллиной.

До этого Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае по видео-конференц-связи. Конференция с регионами состоялась в рамках совещания президента с членами правительства. Его главной темой стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения.