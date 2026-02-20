Курс рубля 20 февраля 2026: динамика и прогнозы аналитиков

Центральный банк России установил официальный курс доллара на пятницу, 20 февраля, на уровне 76,64 рубля, евро — 90,17 рубля, юаня — 11,07 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора. По сравнению с предыдущим днем доллар прибавил 48 копеек, юань вырос на 6 копеек, а евро подешевел на 10 копеек.

На внебиржевом рынке рубль демонстрирует укрепление. По данным Московской биржи на вечер 19 февраля, курс доллара снизился на 0,8%, до 75,75 рубля, а юань потерял 0,5%, опустившись до 11,05 рубля.

В обменниках Москвы наличные доллары можно купить в диапазоне от 76,05 до 76,2 рубля, евро — от 91,1 до 91,5 рубля, передает РБК.

Рубль сохраняет потенциал укрепления

Как заявил «Известиям» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, рубль сохраняет потенциал укрепления до 72–74 рублей за доллар при сохранении текущей динамики на нефтяном и валютном рынках.

Эксперт отмечает, что котировки нефти Brent восстанавливаются от минимумов прошлого года, ключевой поддержкой выступает уровень 65 долларов за баррель. При сохранении баланса спроса и предложения, а также в случае усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке нефть может подняться выше 71 доллара.

Шнейдерман подчеркивает, что нисходящий тренд по доллару к рублю сохраняется с декабря 2024 года. При закреплении ниже диапазона 80–82 рубля рынок ориентирован на тестирование зоны 72–74 рубля до конца первого квартала.

Дополнительную поддержку рублю оказывают жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, налоговый период и умеренно позитивная конъюнктура нефтяного рынка. Рост стоимости сырья поддерживает экспортную выручку и способствует формированию устойчивого профицита внешней торговли, что создает фундаментальную основу для укрепления национальной валюты.