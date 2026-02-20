«Логично и очевидно»: эксперт оценил итоги торговой войны США против РФ и Индии

Соединенные Штаты фактически потерпели поражение в торговой войне с Индией и Россией. Такое мнение News.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя заявление посла Индии о том, что страна не намерена отказываться от российской нефти.

По словам Дудакова, решение Нью-Дели сохранить закупки российской нефти было «логично и очевидно» для всех. Россия сегодня закрывает более 40% нефтяного импорта Индии, и заместить эти объемы неспособен никто, включая США. Поэтому американцам в конечном счете придется смириться с суверенным выбором Индии и де-факто признать свое поражение в торговой войне.

Политолог пояснил, что для замещения российских поставок Штатам пришлось бы полностью прекратить экспорт нефти в Европу и Азию, что невозможно. Вероятно, Индия может увеличить закупки американской нефти в качестве жеста поддержки Дональда Трампа, но полностью отказываться от выгодного сотрудничества с Россией не будет.

Дудаков считает, что ситуация может осложнить американо-индийские отношения, хотя Трамп пытается представить дело как свою победу. Теперь главе Белого дома придется сохранять лицо. В краткосрочной перспективе новых пошлин не ожидается, но в будущем индийским компаниям может стать сложнее работать на рынке США.

Индия приняла окончательное решение по российским энергоресурсам

Вашингтон может задействовать иные методы давления, включая шантаж, однако разрушение отношений с Нью-Дели невыгодно США, особенно в контексте соперничества с Китаем, подчеркнул политолог.