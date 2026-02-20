В ЕК ответили, когда Украина отремонтирует нефтепровод «Дружба»

Еврокомиссия (ЕК) согласна, чтобы Украина "отремонтировала" нефтепровод "Дружба", "когда захочет", и не будет оказывать давления на Киев для восстановления поставок по нему нефти Венгрии и Словакии.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

"Украина отремонтирует нефтепровод тогда, когда сочтет нужным", - заявила она, подчеркнув, что Еврокомиссия по-прежнему не видит рисков для энергобезопасности Венгрии и Словакии, поскольку у них есть запасы нефти на 90 дней в соответствии с требованиями Евросоюза.

Она также напомнила, что Еврокомиссия продолжает добиваться введения полного запрета странам сообщества покупать российские энергоресурсы.

Украина прекратила поставки нефти Венгрии и Словакии 27 января, утверждая, что нефтепровод якобы был поврежден ударами России. Заседание экспертной Координационной группы по нефти, где будут обсуждаться требования Венгрии и Словакии восстановить поставки нефти, намечено на 26 февраля. Эта дата была названа только после того, как Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива Украине.