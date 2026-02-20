Россиян успокоили после сообщений о подорожании яиц

Рост оптовых цен на куриные яйца в России практически не повлияет на розничные цены. В Минсельхозе России отметили, что на фоне увеличения спроса на эту продукцию птицефабрики активно наращивают производство. По данным Росстата, в январе 2026 года произведено около 3,5 миллиарда яиц - на 2,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Специалисты Минсельхоза разъяснили причины роста цен. По их данным, определенное повышение оптовых цен наблюдается в условиях роста затрат птицефабрик, а также в связи с увеличением спроса и сезонностью производства. При этом в ведомстве утверждают, что это практически не окажет влияния на цены в рознице.

На основе данных Росстата, в рознице яйца подешевели за год на 14,4%. Для поддержки птицеводческих предприятий действует широкий комплекс мер – в частности, льготные кредиты, а также компенсация части прямых понесенных затрат на строительство, передает РИА Новости.