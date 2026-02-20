Американская торговая палата прорабатывает возможность снятия санкций с России

Американская торговая палата (AmCham) в настоящее время продвигает в Вашингтоне возможность облегчения санкционного режима для России. Начать предлагается с банковской сферы.

Об этом заявил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

"Давайте дадим лицензии некоторым банкам, и они начнут использовать доллары без проблем", - сказал Эйджи на полях Недели российского бизнеса в Москве.

Его слова приводит РИА Новости.

Еще одним из приоритетных направлений работы для организации является снятие санкций против российской авиационной сферы. Эйджи считает ошибкой введение ограничений на поставки в Россию самолетов и запчастей для них, а также запрет на обслуживание пассажирских авиалайнеров западного производства, принадлежащих российским авиакомпаниям.

Он также поведал, что в настоящее время Американская торговая палата фиксирует рост интереса со стороны компаний из США к возвращению на российский рынок. Эйджи не считает это удивительным, так как сейчас открывается "шикарная возможность".

После ухода иностранных компаний из России в Москве не раз давали понять, что не будут мешать возвращению иностранного бизнеса. При этом власти подчеркивали, что никаких привилегий и преференций зарубежным компаниям ждать не стоит. Им придется возвращаться на конкурентной основе, а некоторые вынуждены будут начинать с чистого листа.

Еще в начале прошлого года президент России Владимир Путин дал поручение правительству отрегулировать взаимодействие российских компаний с иностранными конкурентами с целью обеспечить отечественным производителям преференции на рынке в случае возвращения иностранных фирм.