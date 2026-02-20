Акцизы на чипсы, снеки и фастфуд хотят ввести в России

Движение «Здоровое Отечество» выступило с инициативой ввести акцизы на чипсы, снеки, фастфуд и кондитерские изделия.

Письмо с соответствующим предложением направили к главе аппарата правительства РФ, вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

— Считаем необходимым включить в него отдельные категории ультрапереработанной продукции, в которых зафиксировано критическое превышение сахара, соли и насыщенных жиров, — говорится в письме.

Там добавили, что сейчас наблюдается кризис пищевого поведения среди российского населения. При этом заболеваемость ожирением за пять лет выросла на 52 процента. В письме отмечается, что в детских продуктах также фиксируется высокое содержание сахара и насыщенных жиров, передает ТАСС.

Ранее первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова заявила, что граждане РФ потребляют сахара в несколько раз положенных норм, поэтому было принято решение ввести акциз на сахаросодержащие напитки.

Некоторые продукты питания, а также алкогольная и табачная продукция в России резко подорожают в ближайшее время. На какие продукты и товары ожидается рост цен, «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода.