Назван покупатель российской нефти после отказа Индии

После отказа Индии нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая активно покупают нефть из России, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что таким образом Пекин помогает Москве справиться со снижением закупок со стороны крупнейшего покупателя ее нефти, поставляемой морем. В статье подчеркивается, что способность России находить покупателей для своих ресурсов жизненно важна на фоне продолжающихся военных действий на Украине.

«Импорт российской нефти в Индию в последние месяцы оставался на уровне около 1,2 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателя в 1,78 миллиона в ноябре и примерно на 40% ниже пикового значения, зафиксированного в июне прошлого года», — говорится в материале.

Мировые рынки готовятся к новой войне

Согласно статье, несмотря на задержки и увеличение продолжительности рейсов, объем российской нефти на воде достиг примерно 140 млн баррелей. А в декабре прошлого года объемы поставок нефти марки Urals в КНР выросли до 600 тыс. баррелей в сутки. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений с 2018 года. Все больше китайских НПЗ задумываются о покупке нефти Urals, которую сейчас можно приобрести по $12 за баррель.

«В прошлом Россия находила способы обеспечить поставки нефти в Индию, несмотря на санкции в отношении своих судов и компаний», — отмечает агентство и добавляет, что многое зависит от того, вернутся ли индийские нефтеперерабатывающие заводы к покупке нефти из РФ.

В начале месяца американский президент Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему полностью отказаться от импорта российской нефти. Взамен стороны заключат соглашение, по которому США снизят торговые пошлины в отношении страны с 25 до 18%. Сам Моди подтвердил заключение сделки, не упомянув решение по нефти. При этом эксперты сомневаются, что Индия сможет обойтись без российского сырья.

Ранее в Госдуме усомнились, что Индия прекратила закупать российскую нефть.