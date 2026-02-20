Маск назвал сумму налогов, которую он выплатит за всю жизнь

Предприниматель, владелец SpaceX, Tesla и xAI, миллиардер Илон Маск озвучил сумму налогов, которую он выплатит за всю жизнь.

Соответствующее заявление предприниматель сделал в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

В опубликованном сообщении Маск допустил, что до момента своей смерти он выплатит налоги на сумму в 500 миллиардов долларов.

При этом миллиардер не уточнил, как именно он пришел к этой цифре.