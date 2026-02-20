Венгрия заблокировала кредит ЕС на 90 млрд долларов для Украины

Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза для Украины на сумму €90 млрд (более 8 трлн рублей), которая должна была финансироваться за счет общих заимствований ЕС.

Об этом сообщают британские СМИ.

«Предполагалось, что он будет финансироваться за счёт общих заимствований ЕС. Для одобрения требовалось согласие всех государств-членов. Венгрия заблокировала кредит», — пишет газета Financial Times со ссылкой на источник в европейских институциях.

В материале подчеркивается, что первоначально кредитный пакет согласовали еще в декабре 2025 года. Тогда Венгрия, Чехия и Словакия не возражали против выделения средств Киеву при условии, что не будут нести ответственность за его погашение. По информации FT, после юридической оценки механизма общих заимствований эти страны получили разъяснения, что в случае дефолта Украины долговые обязательства могут быть распределены между всеми участниками союза пропорционально их долям.