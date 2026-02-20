Трамп потерял мощный рычаг влияния

Решение Верховного суда США, ограничившее полномочия президента Дональда Трампа по введению торговых пошлин, лишает его «мощного рычага влияния» во внешней политике. Об этом заявил экономист, советник по макроэкономике «Открытие Инвестиции» Сергей Хестанов.

«Поэтому тут, мне кажется, еще рано считать, что эта интрига относительно тарифов Трампа завершилась», — сообщил Хестанов.

Его слова приводит РБК. Он подчеркнул, что рынки уже адаптировались к тарифной риторике Трампа и не ожидают резких сдвигов в мировой торговле только из ‑за этого решения.

Хестанов призвал не считать тарифную политику Трампа окончательно исчерпанной. По его словам, команда американского лидера может попытаться сохранить жесткий подход к торговым партнерам, опираясь не на оспоренный Верховным судом механизм, а на другие нормы федерального законодательства США. Экономист не исключил, что юристы Белого дома будут искать альтернативные правовые основания для введения ограничительных мер, в том числе через использование актов, связанных с национальной безопасностью или чрезвычайными экономическими полномочиями президента.

Ранее Верховный суд США признал незаконными все чрезвычайные таможенные тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа, указав на превышение президентом полномочий, предоставленных конгрессом. Эти пошлины занимали центральное место во внешнеэкономической стратегии второй администрации Трампа и распространялись на десятки стран, в том числе европейские, под предлогом защиты американских производителей и в увязке с политическими требованиями, такими как сделка по Гренландии.