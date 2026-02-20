Российская экономика очень тесно связана с мировой, чтобы обрушиться из-за западных санкций. На это указал журнал американского аналитического центра Responsible Statecraft.

Отмечается, что экономика России «слишком вплетена в глобальные цепочки поставок» и «пользуется слишком большим количеством потенциальных путей доступа на рынки, чтобы быть подорванной западными санкциями». Кроме того, по мнению автора статьи, санкции, влияющие на то, какие бренды российские потребители видят на полках магазинов, «носят скорее символический, чем практический характер».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что потери стран Европейского союза (ЕС) от антироссийских санкций составляют от 1,5 триллиона до 2 триллионов евро.