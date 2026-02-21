Продажи красной икры в 2025 году упали почти на четверть

Продажи красной икры в России в 2025 году снизились на 23,1% в натуральном выражении при росте на 1,8% в денежном, рассказали "Российской газете" в исследовательской компании Ntech. Причины - не только в возросшей цене, считают эксперты.

По мнению директора по аналитике Ntech Леонида Ардалионова, все дело - в изменении модели потребления. Интерес к продукту сохраняется, но внутри категории "Икра" потребители активно переключаются на более доступные продукты - структурированную икру и пасты с икрой. В целом группа "Икра" выросла на 14% в физическом выражении, что даже выше динамики категории "Готовая еда" (12%).

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев обращает внимание на то, что статистика Ntech охватывает только сетевую розницу. Между тем, по его словам, существенная часть спроса уходит в альтернативные каналы - маркетплейсы, специализированные рыбные магазины и рынки, где ассортимент шире, а ценовые предложения гибче. Иначе говоря, снижение в сетях не равно падению общего потребления.

Зверев называет несколько причин снижения продаж красной икры в мультипродуктовой рознице. Ключевым фактором стала ценовая турбулентность 2024 года. Худшая за 20 лет лососевая путина спровоцировала резкий рост цен. Несмотря на то, что в 2025 году вылов лососевых увеличился на 43,2% и достиг 335,6 тыс. тонн, розничные цены не продемонстрировали сопоставимого снижения. Оптовые котировки с сентября 2025 года пошли вниз, однако этот тренд в полной мере не транслировался на полку.

Так, по данным Росстата, производство соленой икры в 2025 году выросло почти на 21% - до 12,4 тыс. тонн. Аналитики Рыбного союза фиксируют двузначное снижение оптовых цен и умеренную понижательную динамику в рознице по икре горбуши. По данным Рыбного союза, в начале 2026 года килограмм икры горбуши стоит 9-11 тыс. руб., кеты - 10-14,5 тыс. руб., нерки - 12-15 тыс. руб.

В пятилетнем горизонте розничные цены практически удвоились: если в 2021 году килограмм икры горбуши стоил 4-5 тыс. руб., то сейчас - 9-10 тыс. руб., отмечает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. А вопрос цены играет определяющую роль. Для потребителя с замедляющимся ростом реальных доходов это чувствительный уровень, считает он. По его мнению, в сложные экономические периоды премиальные продукты страдают меньше, чем массовый средний сегмент. Черная икра остается нишевым товаром для обеспеченной аудитории, тогда как красная - более массовый продукт - испытывает давление. Покупатели не отказываются от нее полностью, но сокращают объемы: вместо 500 граммов покупают банки по 90-100 грамм.

Еще один фактор снижения - внедрение обязательной маркировки, считает Зверев. С 1 октября 2025 года продукция без корректной маркировки блокируется на кассах. По данным ЦРПТ (оператор маркировки "Честный знак"), с 1 октября по 10 февраля заблокировано 306 тыс. попыток продать такую икру, причем в 67% случаев причина - признаки контрафакта, еще в 8% - просрочка.

"Мы оцениваем этот объем примерно в 1200 тонн. Он, конечно, тоже отражается на статистике розничных продаж", - уточняет Зверев.

То есть это снижает формальные объемы розничных продаж, но одновременно повышает прозрачность рынка.

Зверев прогнозирует, что сегментация спроса на красную икру и каналов поставки на рынки продолжится, но она не приведет к существенному снижению популярности этого продукта.

"Красная икра останется самым популярным продуктом икорной полки России и обязательным атрибутом праздничных застолий", - уверен он.

В прошлом году объем икры (сырья) был на 30% выше, чем годом ранее. По оценке Зверева, остатков хватит до новой путины, которая начнется в июне. Падения спроса в прошлом году рыбаки не фиксировали.

Объем икорного рынка в России, по оценке ВАРПЭ, в среднем колеблется в диапазоне 17-20 тыс. тонн в год, из которых около двух третей - лососевая икра, остальное - щучья, сельдевая, минтаевая, мойвы, трески, и совсем немного - осетровая. По оценке Рыбного союза, из всего объема продаж икры половина приходится на Москву и Московскую область, и большая ее часть продается в верхнем ценовом сегменте.