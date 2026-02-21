Киев предложил ЕС использовать нефтепровод Одесса — Броды вместо «Дружбы»

Украинские власти выступили с инициативой по организации транзита нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод Одесса — Броды.

Информацию об этом распространило издание «Европейская правда», ссылаясь на письмо миссии Украины при Европейском союзе, которое было направлено профильному управлению Еврокомиссии 20 февраля.

Авторы инициативы предложили европейским партнёрам на выбор несколько логистических цепочек.

Первый вариант предполагает использование традиционной системы транспортировки нефти, проходящей по территории страны.

Вторая схема включает в себя доставку сырья по морю с последующей перевалкой в портах. Дальнейшая перекачка ресурса в государства — члены Европейского союза в этом случае должна осуществляться по магистрали Одесса — Броды.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал блокировку «Дружбы» нарушением соглашения об ассоциации с ЕС.

20 февраля Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита Евросоюза в размере €90 млрд до возобновления транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба».