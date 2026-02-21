Украине грозит экономический крах уже во втором квартале этого года. С таким предупреждением выступили эксперты Financial Times. По данным британского издания, к коллапсу может привести решение Венгрии, которая заблокировала выделение Киеву кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Пытаясь наскрести очередной транш для поддержания киевского режима, Брюссель закрывает глаза на нужды простых европейцев.

Запасы газа Германии побили исторический антирекорд – хранилища заполнены лишь на 22%, а впереди – две недели зимы. Причём, рост цен на энергию уже отражается на промышленности. Предприятия сокращают мощности, а с ними и рабочие места, чтобы совсем не обанкротиться. Профсоюз Баварии сообщает о том, что в ближайшее время три десятка металлургов потеряют работу.

Основной причиной называют отсутствие конкурентоспособности с китайскими производствами, чьи товары дешевле. На практике расходы немецкого бизнеса растут из-за дорогих энергоресурсов. И так во всех сферах. Немецкий железнодорожный оператор готовится уволить восемь тысяч сотрудников, работающих в секторе грузовых перевозок. В результате пострадают и обычные немцы: цены вырастут на строительные материалы, автомобили и электронику. Причем, эксперты не утешают - заполнить доверху хранилища до следующей зимы, без помощи Москвы и её энергоресурсов, у Берлина вряд ли получится.

А вот европейская оборонка сейчас богатеет. В новой методичке следуют призыву немецкого канцлера – экономически истощить Россию. На повестке дня у европолитиков - 90-миллиардный кредит Украине, две трети из которых уйдет на покупку европейского вооружения. Согласно формулировке Брюсселя, Киев деньги вернет, как только Москва должна будет выдать ему некие мифические репарации. Впрочем, это пока для ЕС неважно. Венгрия снова перекрыла возможность провернуть многомиллиардный трюк.