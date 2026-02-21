Украина ввела санкции против граждан 10 стран из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении новых санкционных пакетов, в том числе в отношении российских граждан. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Так, под рестрикции попали 46 граждан России и 44 российские компании, обслуживающие военно-промышленный комплекс РФ. Уточняется, что речь идет о фирмах, которые создают и ремонтируют технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для нужд российской армии.

Кроме того, санкции введены в отношении двух граждан Ирана, которые, по мнению Киева, причастны к поставкам авиационных запчастей и компонентов России в обход ограничений.

В санкционном списке вдобавок оказались 225 капитанов морских судов, которые якобы занимаются экспортом российских нефтепродуктов. Среди них граждане 11 стран, в том числе РФ, Индии и Филиппин.

Президент Украины регулярно подписывает указы о санкциях против физических и юридических лиц России. 16 февраля Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов. 8 февраля политик также ввел ограничения против ряда зарубежных компаний и представителей российского финансового сектора.