Если 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии в республику прекратится. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Политик подчеркнул, что в тот же день он попросит соответствующие словацкие компании остановить поставки.

13 февраля стало известно, что компания «Укртранснафта», обеспечивающая транзит нефти через территорию Украины, технически готова возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство организации не разрешает возобновить поставки.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.