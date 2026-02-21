Способность Украины заменить нефтепровод «Дружба» для ЕС оценили

Предложение Украины использовать трубопровод Одесса — Броды вместо «Дружбы» для поставок нефти в европейские страны является абсурдным и невыгодным, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Так о способности Киева заменить российский нефтепровод специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Они пытаются выжать максимум из сложившейся ситуации, подразумевая, что им придется как-то пойти навстречу Венгрии и Словакии, которые пострадали от того, что нефтепровод "Дружба" остановили», — отметил Юшков.

Аналитик рассказал, что «Дружба» идет из России в Белоруссию, а дальше южная ветка сворачивает на территорию Украины, где недалеко от белорусско-украинской границы находится пункт Броды.

«То есть в Бродах соединяются эти два нефтепровода. Насколько мы понимаем, Украина говорит, что дальше после Брод нефтепроводу "Дружба" что-то мешает возобновить поставку. И они предлагают свой вариант, чтобы обезопасить Одессу. То есть они нефть хотят взять в заложники», — объяснил он.

По словам Юшкова, Киев хочет российскую нефть, которая идет по «Дружбе», из Брод качать в Одессу, там загружать в танкеры, а дальше отправлять в Евросоюз.

«Но чтобы эта схема заработала, надо, чтобы европейцы выдали разрешение принимать российскую нефть морским транспортом. Сейчас Венгрия и Словакия тоже просят этого разрешения, но они предлагают схему, когда российская нефть будет приходить в Хорватию, неважно откуда, и прокачиваться в Венгрию и Словакию. Но в этом случае нет никакого смысла тащить нефть по нефтепроводу "Дружба" через Украину. Проще будет в Новороссийске произвести загрузку этой нефти и танкер отправить в Хорватию», — отметил он. «Поэтому это какой-то абсурдный вариант, который предлагает Украина», — Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ.

Ранее представители украинской миссии при Евросоюзе (ЕС) предложили странам объединения использовать трубопровод Одесса — Броды вместо «Дружбы» для поставок нефти в европейские страны.

Соответствующие рекомендации представители украинской миссии при ЕС направили профильному управлению Еврокомиссии в пятницу, 20 февраля. Ответа европейских партнеров на данную инициативу пока не поступало.