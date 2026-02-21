Трамп повысил торговую пошлину в отношении всех стран

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении торговой пошлины в отношении всех стран с 10 до 15%.

«Я, как президент Соединённых Штатов Америки, немедленно повышаю мировой тариф в размере 10% до полностью разрешённого и юридически обоснованного уровня в 15%», — написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, решение принято после анализа постановления Верховного суда США по тарифам.

Трамп также заявил, что ряд стран десятилетиями «обворовывали» Соединённые Штаты безнаказанно.

Он добавил, что в ближайшие месяцы администрация определит и введёт новые юридически допустимые тарифы.

Ранее в Белом доме сообщали, что новые пошлины вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней.

В свою очередь, представители европейского бизнеса выражали обеспокоенность возможной отменой таможенных тарифов Соединённых Штатов, опасаясь эффекта экономического бумеранга.