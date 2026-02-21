США начали вести переговоры по восстановлению газопроводов «Северный поток». Об этом сообщило Berliner Zeitung (BZ).

По данным издания, Вашингтон хочет не только вернуть российский газ в Европу, но и установить полный контроль над его поставками. Это может лишить Европейский союз (ЕС) энергетического суверенитета, утверждает BZ. Лидеры стран ЕС могут оказаться в роли наблюдателей в этом процессе кулуарной дипломатии.

— Теперь мы наблюдаем, как... мы оказываемся в зависимости от американского энергетического картеля! — передает слова депутата Европарламента и председателя партии «Союз Сары Вагенкнехт» Фабио де Мази издание.

В США знали о планах террористов взорвать «Северный поток»

19 февраля журнал Der Spiegel со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что американская сторона якобы еще на ранних этапах была осведомлена о подготовке диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По данным СМИ, Центральное разведывательное управление США обсуждало планы подрывов, однако позже выступило против них.

Подрыв газопроводов, по которым из России в Европу поставлялся газ, произошел несколько лет назад. Насколько продвинулось расследование инцидента — в материале «Вечерней Москвы».