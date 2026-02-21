BZ: «Северные потоки» могут возобновить работу под руководством США
США начали вести переговоры по восстановлению газопроводов «Северный поток». Об этом сообщило Berliner Zeitung (BZ).
По данным издания, Вашингтон хочет не только вернуть российский газ в Европу, но и установить полный контроль над его поставками. Это может лишить Европейский союз (ЕС) энергетического суверенитета, утверждает BZ. Лидеры стран ЕС могут оказаться в роли наблюдателей в этом процессе кулуарной дипломатии.
— Теперь мы наблюдаем, как... мы оказываемся в зависимости от американского энергетического картеля! — передает слова депутата Европарламента и председателя партии «Союз Сары Вагенкнехт» Фабио де Мази издание.
В США знали о планах террористов взорвать «Северный поток»
19 февраля журнал Der Spiegel со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что американская сторона якобы еще на ранних этапах была осведомлена о подготовке диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По данным СМИ, Центральное разведывательное управление США обсуждало планы подрывов, однако позже выступило против них.
