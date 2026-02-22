На Западе поставили на место Европу, отказавшуюся от российского газа

Европейский союз намерен к 2027 году полностью прекратить импорт российского газа. На этом фоне усиливаются опасения, что Европа может оказаться в новой форме геополитической зависимости — поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Вашингтона существенно дороже, чем из России. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Американский СПГ структурно дороже российского трубопроводного газа и подвержен глобальным колебаниям цен. Критики утверждают, что Европа рискует обменять одну геополитическую зависимость на другую», — говорится в материале.

Ранее Совет Евросоюза окончательно одобрил регламент, предусматривающий полный запрет на поставки российского природного газа в страны объединения. Так, импорт СПГ планируется полностью прекратить с 1 января 2027 года, а поставки трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Для уже действующих контрактов установлен переходный период.

По словам министра энергетики Кипра Майкла Дамианоса, данная мера позволит прекратить «пагубную зависимость» и усилит устойчивость энергетического рынка ЕС. Согласно документу, ограничения будут вводиться поэтапно, чтобы снизить возможные негативные последствия для рынка. Одновременно с этим Европа уже сталкивается с острым дефицитом энергетических ресурсов и беспрецедентно низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа. Это создает серьезные риски для экономики, способствует росту цен и обостряет социальные проблемы в союзе.