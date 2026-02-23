$76.7590.28

ТАСС: запасы газа в хранилищах Европы опустились до исторического минимума в 31%

Газета.Ruиещё 1

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы находятся на историческом минимуме для конца февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Стало известно о проблемах с газом в Европе
© РИА Новости

По состоянию на 20 февраля, хранилища Европы заполнены на 31,09%. В агентстве подсчитали, что это на 16,91 процентных пункта ниже, чем в среднем в эту дату за последние пять лет. Общий объем топлива в ПХГ составляет 34,4 млрд куб. м.

«Страны ЕС израсходовали весь газ, который закачали в хранилища летом, и начали отбор из оставшихся с предыдущих лет запасов», — говорится в публикации.

В ТАСС напомнили, что абсолютный минимум газа в ПХГ Европы был зафиксирован в марте 2018 года — 17,7%.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта страны объединения должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. При этом для шести государств ЕС решил отменить дополнительные проверки происхождения газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что отказ от российских газа и нефти обречет Европу на дорогие источники энергии. По мнению Пескова, это решение ЕС «ускорит процесс утраты европейской экономики».

