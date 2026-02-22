Венгрия предупредила о блокировке 20-го пакета санкций из-за решений Киева по «Дружбе»

Венгрия заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций из-за того, что украинское руководство отказывается возобновить транзит нефти по "Дружбе". Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

До этого Сийярто сообщал, что Венгрия блокирует выделение Украине кредита от Евросоюза на €90 млрд, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по "Дружбе". Он подчеркивал, что Будапешт не допустит включение "Росатома" и российской атомной отрасли в новый пакет санкций ЕС.

20 февраля стало известно, что Евросоюз не смог согласовать 20-й пакет санкций против РФ, которые планировали принять 24 февраля, в годовщину начала спецоперации РФ.