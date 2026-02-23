В Венгрии заявили, что будут блокировать санкции Евросоюза против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не позволит Евросоюзу (ЕС) принять новый пакет санкций против России до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

В своем видеообращении дипломат заявил, что «у брюссельских военных фанатиков нет лучшего варианта, чем принять очередной пакет санкций».

По словам Сийярто, руководство Евросоюза не интересует, что это решение погубит европейскую экономику.

«Это как нарисованный схематичный человечек, пытающийся показать свои бицепсы. Смешно и грустно, что мы до этого дошли. Конечно, мы этот пакет санкций мы тоже не позволим принять, пока не возобновятся поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию», — сказал министр.

Он также напомнил, что Будапешт заблокировал кредит ЕС в €90 млрд для Украины, пока та ставит под угрозу венгерское нефтеснабжение.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал позицию Венгрии в отношении антироссийских санкций. Он заявил, что германская сторона еще раз изложит свои аргументы венграм в Будапеште, а также в Брюсселе, и попросит их пересмотреть свою позицию.

Ранее в Венгрии рассказали о возможности «уничтожить» Украину за три недели.