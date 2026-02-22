Вице-премьер Словакии Калиняк: поставки нефти в страну скоро возобновятся

Необходимые Словакии нефтепродукты поступят в ближайшее время. Об этом в эфире общественного вещателя STVR заявил вице-премьер - министр обороны страны Роберт Калиняк.

"Для рынка нефтепродуктов в Словакии угрозы нет. Нефть начнет поступать в республику в ближайшие дни", - сказал он (цитата по ТАСС).

Однако Калиняк не уточнил, каким образом нефть поступит в страну.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что если киевские власти не возобновят транзит российского сырья по трубопроводу "Дружба", то 23 февраля Братислава прекратит подачу электроэнергии на Украину.

С аналогичным предупреждением выступал и глава правительства Венгрии Виктор Орбан.