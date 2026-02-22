Белоруссия приобретает 80% российского сала, отправляемого на экспорт

Российская Федерация активно наращивает объемы поставок мясной продукции в Белоруссию, причем основная доля экспортируемого сала уходит именно в эту страну. Такие данные привел специалист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Кирилл Ермоленко в беседе с ТАСС.

«Республика Беларусь стала главным импортером отечественного сала, поглощая порядка 80% всего объема этого продукта, вывозимого за рубеж. Речь идет о более чем 10 тысячах тонн, общая стоимость которых приближается к 15 миллионам долларов», - сообщил эксперт.

По словам Ермоленко, аналогичная динамика прослеживается и в отношении других видов мяса и продукции животноводства. В частности, заметно выросли поставки молочных изделий.

«Объем экспорта российской „молочки“ в Белоруссию увеличился на 23 процента. Это позволило нашей стране войти в тройку ведущих поставщиков данной категории товаров, реализовав продукцию на сумму 40 миллионов долларов», - добавил аналитик.

Отметим, что, по данным федерального центра «Агроэкспорт», всего за девять месяцев 2025 года Россия поставила на внешние рынки 13 тысяч тонн сала на сумму почти 19 миллионов долларов, что на 12% превышает прошлогодние показатели в натуральном выражении. Таким образом, белорусское направление является ключевым драйвером роста этого сегмента экспорта. Максимальный же объем поставок сала за всю историю был зафиксирован в 2023 году, достигнув почти 25 миллионов долларов.