Греция претендует на центральное место на газовом рынке Европы

Греция стремится занять центральное место на газовом рынке Европы благодаря американскому СПГ. Как пишет Financial Times, поступающий в страну из США сжиженный природный газ может по трубам поставляться в разные точки Старого Света.

В связи с этим позиционирует себя как южные ворота Европы для импорта СПГ. Афины делают ставку на то, что география Греции, наряду с расширением мощностей по производству СПГ, модернизацией инфраструктуры и тесными связями с Вашингтоном, могут обеспечить ей центральную роль на европейском газовом рынке.

С момента вступления в должность в 2025 году министр энергетики Ставрос Папаставру стремился к более тесным связям с США. По его словам, поставки СПГ из США на фоне отказала от российского газа изменили Европу. Сегодня на американцев приходится 60% импорта СПГ в ЕС.