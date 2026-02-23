Раскрыто, сколько переплатят в мире в случае повышения пошлин в США

Согласно проведенным РИА Новости подсчетам на основе данных американской статистической службы, в случае реализации планов по повышению импортных пошлин Соединенными Штатами с текущих десяти до пятнадцати процентов мировые поставщики товаров на американский рынок столкнутся с необходимостью дополнительных выплат в размере, превышающем 160 миллиардов долларов. Эта ситуация стала следствием очередного витка торговой политики, инициированного президентом Дональдом Трампом, который объявил об увеличении размера пошлин в ответ на решение Верховного суда, пишут РИА Новости.

Суть правового конфликта заключается в том, что судебный регулятор постановил: действующий закон, на основании которого глава Белого дома ранее вводил импортные пошлины, не наделяет его подобными полномочиями, поскольку согласно конституции право устанавливать такие сборы принадлежит исключительно конгрессу. Президент назвал это решение позорным, однако подчеркнул наличие запасного плана и твердое намерение сохранить все тарифы, затрагивающие вопросы национальной безопасности.

Для понимания масштаба последствий важно учитывать объем американского импорта, который в 2024 году, то есть еще до введения новых трамповских пошлин, составлял около 3,3 триллиона долларов. Повышение ставки до пятнадцати процентов создает для иностранных поставщиков сложную экономическую дилемму. В попытке компенсировать возросшие издержки и сохранить маржинальность, государства-экспортеры и компании могут быть вынуждены пойти на симметричное повышение цен на свою продукцию.

В таком сценарии прямым следствием станет дополнительная переплата для импортеров, оцениваемая в 163,3 миллиарда долларов за ввозимые в страну товары, что в конечном итоге может отразиться на конечных потребителях и глобальных цепочках поставок.