Степашин допустил снижение ключевой ставки до 6%

В 2027 году ключевая ставка в России может опуститься до 6–7% при условии удержания инфляции на уровне около 4%, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин оценил перспективы снижения ключевой ставки и удешевления заимствований в экономике, передает ТАСС.

По его словам, это возможно при удержании инфляции в заданных коридорах. «Если инфляция будет 4–5%, это те задачи, которые поставил Владимир Путин, или 3–4%, то ставка может быть 6–7%», – заявил он, отвечая на вопрос об оптимальном уровне ставки в 2027 году.

Степашин считает такие темпы снижения допустимыми. Он напомнил, что в прошлом экспертов пугали рисками «ипотечного пузыря», однако эти прогнозы не подтвердились.

Политик выразил надежду, что к 2027 году ставку удастся понизить так, чтобы полноценно заработала ипотека. Сейчас, по его словам, «садится» жилищное строительство и снижается приобретение жилья, что создает серьезную проблему, поскольку стройкомплекс он называет движителем всей экономики.

Банк России сохраняет целевой уровень инфляции на отметке 4%. Как ранее пояснял регулятор, такой ориентир должен быть таким, чтобы граждане и бизнес не придавали существенного значения росту цен. По оценке ЦБ, устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года, а в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на целевом уровне.

Напомним, 13 февраля Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал более быстрое снижение ключевой ставки.