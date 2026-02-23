Курс двух крупнейших криптовалют снижается

Курс двух крупнейших по капитализации криптовалют — биткойна и Ethereum — снижается в пределах 4%. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Согласно информации торговой площадки, курс биткойна снижался на 3,38% до $65,747 тысяч, Ethereum — на 4,87%, до $1,879 тысяч.

12 февраля заместитель главы Минфина РФ Иван Чебесков, выступая на конференции Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка» рассказал, что в России объем операций с криптовалютами составляет порядка 50 млрд рублей в день.

Он отметил, что объемы использования «крипты» в стране только увеличились. По словам замминистра, в этой деятельности задействованы миллионы россиян.

Также Чебесков заявил, что такая динамика говорит о существенном интересе граждан к цифровым активам как инструменту сбережений. Вместе с тем он обратил внимание, что ранее Минфин неоднократно отмечал масштаб рынка, оценивая его в триллионы рублей.

