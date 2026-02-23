Германия и Эстония увеличили импорт российского мороженого

Евросоюз в 2025 году увеличил импорт российского мороженого: поставки продукции выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Объём закупок в денежном эквиваленте составил €107,7 тысяч против €41,9 тысяч в 2024 году. Среди стран-покупателей стали Германия, которая приобрела продукцию на €75,6 тысяч и Эстония — на €32,1 тысяч. Другие страны союза мороженое из России не импортировали, следует из отчёта.

Согласно данным «Агроэкспорта», Россия в 2025 году экспортировала на зарубежные рынки порядка 17 тысяч тонн мороженого на общую сумму в $74 млн, что на 26% больше в прибыли по сравнению с показателями 2024 года и на 11% в весе.

В топ-5 крупнейших стран-импортёров вошли Казахстан (6 тысяч тонн), Белоруссия (4,5 тысяч тонн), Монголия (2 тысяч тонн), Узбекистан (1 тысяча тонн), Абхазия (800 тонн). Помимо этого, российское мороженое поставлялось в Сенегал, ОАЭ, Нигерию, Ирак, Эквадор и Индию.

Рекорд по объёму экспорта российского мороженого был зафиксирован в 2021 году: тогда за рубеж из России поставили 33 тыс. тонн мороженого. Лидерами по импорту продукции стали США, Казахстан и Монголия.