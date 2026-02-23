Цены на куриные яйца пошли в рост. Мы это заметили еще перед Масленицей, хотя в предыдущие годы яйца дорожали значительно позже – накануне Пасхи, когда россияне традиционно пекут куличи и красят яйца. Чем вызвано февральское ценовое ралли? Некоторые эксперты объясняют это тем обстоятельством, что в зимний период у куриц всегда снижается яйценоскость. Дескать, наступит весна и ситуация стабилизируется.

Напомним: ажиотаж с куриными яйцами начался в 2023 году, когда, по данным Росстата, они подорожали на 61,4 %. В ситуацию даже пришлось вмешиваться президенту Путину. После чего были открыты импортные поставки и обнулены ввозные пошлины.

В 2024 году яйца так же дорожали, но не такими темпами. А с прошлого года постоянно дешевели, в сентябре, по данным Росстата, яйца первой категории стоили 53 рубля (снижение цены составило 26,5 % год к году), а второй категории до 40 рублей за десяток – подешевели на 32 %.

Однако в 2026-м ситуация с ростом цен, похоже, начинает повторяться. На 16 февраля, к предыдущей недели, они подорожали на 3,4 % - даже больше, чем рекордсмены подорожания огурцы, которые за этот период прибавили лишь 0,9 %. А с начала нынешнего года выросли в цене на 6,3 %.

В Минсельхозе считают, что ситуация в целом стабильная и не должна вызывать беспокойства у покупателей. Действительно, на торговых полках яйца первой категории пока стоят около 75 рублей за десяток, а второй – 57 рублей. Однако динамика роста цен (соответственно 5,7 и 15,8 % год к году) не может не вызывать тревоги.

В середине февраля отдельные поставщики начали уведомлять торговые сети о повышении отпускных цен на яйца. А перед Масленицей оптовая стоимость яиц повысилась на 83,3 %. До розницы такое подорожание еще не докатилось, но понятно, что это вопрос времени. Впереди праздник Пасхи, когда этот товар особенно востребован. До какого уровня поднимутся тогда цены?

Не станет ли яйцо в очередной раз драйвером роста цен среди продуктов питания?

- Когда в 2023 году обнаружился дефицит яиц, государство, чтобы нарастить поголовье, стало активно помогать птичникам, - пояснил нам аграрный эксперт Дмитрий Сальников. - В период 2024-25 годов отрасль получала кредиты на развитие, в итоге вышла на перепроизводство продукции. Конечно, лишний товар можно было направлять на экспорт. Но в результате экономических санкций для нас закрылись дорогие рынки, поставки можно было осуществлять только в бедные страны: транспортировка яиц туда обходилась бы дороже, чем их реализация. На внутреннем рынке цены снижались вплоть до конца 2025 года.

- Отчего же они опять поползли вверх?

- В декабре минувшего года одна из крупнейших в стране птицефабрик объявила о птичьем гриппе и уничтожила свое поголовье. Теперь буквально с нуля ей предстоит наращивать мощности, это займет несколько месяцев. Если до ноября отечественные птичники не знали, куда бы пристроить яйцо из-за перепроизводства, то сейчас на рынке его нехватка. Ситуация развернулась в обратную строну. Вместо профицита мы получили дефицит.

Второй момент – производители для восстановления поголовья брали долгосрочные кредиты, которые необходимо погашать. Сейчас основная часть просрочек именно птицеводческая отрасль.

Мы имеем две проблемы. Тактическую – крупное производство утилизировало курочек. И стратегическую: нужно погашать кредиты, а свободных денег у производителей нет. У них наблюдается кратное снижение рентабельности из-за низких отпускных цен.

Пока такая ситуация будет сохраняться, яйцо будет дорожать.

- Неужели из-за одной птицефабрики у нас возникла такая проблема для всей страны?

- Птицефабрик сотни, но крупных не так много. Устойчивость рынка такова, что если валится одно звено, это отражается на всем производстве. Птицефабрика, попавшая под птичий грипп, занимает 20 % рынка ЦФО.

Здесь хочется сказать, что государство постоянно ужесточает ветеринарный контроль за домашней и фермерской птицей. Которая, якобы, может заразить крупное производство. Но она и на пушечный выстрел к птицефабрике не приближается! Получается монополизм, однако если одно звено выпадает из этого механизма, это отражается на всей отрасли и на потребительском рынке.

- Но есть мнение, что нынешний рост цен связан с сезонностью, что курицы зимой несут меньше яиц.

- На домашнем подворье - да. Зимой световой день короткий, а чем меньше света, тем меньше яиц. На птицефабриках сезонности нет, там искусственный климат, свет включили – день, выключили – ночь. Там ничего не меняется ни зимой, ни летом.