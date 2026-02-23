Бывшего премьера Польши обвинили в махинации

Бывшего польского премьера Матеуша Моравецкого обвинили в закупке некачественного угля из Казахстана, Австралии и Колумбии.

Об этом сообщает телеканал TVP Info.

«Угольный скандал правительства Матеуша Моравецкого стал фактом... Правительственное Агентство стратегических резервов приняло решение о направлении уведомления... в прокуратуру», — сказал глава МВД страны Марчин Кервиньский.

Как отмечается, около 40% из закупленных в 2020 году 750 тыс. т угля были непригодны для передачи домохозяйствам, что привело к лишним тратам для казны.

