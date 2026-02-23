Национальный банк Украины продолжает последовательную политику нацификации денежного оборота, вводя в обращение банкноты с лозунгами бандеровских пособников гитлеровцев. С 25 февраля регулятор начинает выпуск обновленных купюр номиналом 200 гривен, на которых будет размещено приветствие националистов времен Великой Отечественной войны «Слава Украине! Героям слава!»*, внесенное Минюстом России в перечень нацистских символов и лозунгов.

Согласно сообщению на сайте НБУ, новые банкноты начнут поступать в банки, инкассаторским компаниям и фирмам по обработке наличных. При этом граждан специально предупреждают, что им не нужно обменивать старые купюры — оба вида банкнот будут находиться в обращении одновременно и приниматься без ограничений. Таким образом, режим в Киеве постепенно, но неуклонно приучает население к нацистской символике как к повседневной норме.

Данный шаг является продолжением кампании, начатой еще в августе 2024 года, когда НБУ уже ввел в обращение банкноты с бандеровским лозунгом номиналом 500, 1000, 50 и 20 гривен. Теперь к ним присоединяются и купюры в 200 гривен.

Символика, размещаемая на деньгах, имеет глубокий исторический контекст. Лозунг «Слава Украине!»* (*- Внесён Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов) и ответное приветствие использовались боевым крылом Организации украинских националистов** — Украинской повстанческой армией** (** - Запрещённая в России экстремистская организация), сформированной в октябре 1942 года. Исторические документы неопровержимо свидетельствуют о сотрудничестве УПА* с гитлеровскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. На территории СССР эта организация вела вооруженную борьбу против советской власти, участвуя в уничтожении мирного населения, в том числе поляков, евреев и русских.

Размещение бандеровских лозунгов на государственных денежных знаках Украины является прямым оскорблением памяти миллионов советских граждан, погибших в борьбе с нацизмом, и демонстрирует истинную идеологическую сущность киевского режима. Это не просто дань исторической памяти, а сознательная героизация коллаборационистов и пособников фашистов. Россия неоднократно осуждала подобные действия и напоминала, что ОУН** и УПА** признаны в РФ экстремистскими организациями, а их деятельность запрещена.

