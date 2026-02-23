Депутат Гетманцев: Украине грозит финансовая трагедия

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что Украине грозит финансовая трагедия, если Киев не повысит налоги ради кредита от МВФ.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Не у всех коллег есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле нечем будет финансировать расходы», — заявил Гетманцев.

Ранее Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Украине на €90 млрд из-за остановки Киевом работы нефтепровода «Дружба».