Украина приступила к импорту сжиженного газа через Германию

Украинский энергетический гигант "Нафтогаз" начал импортировать сжиженный газ, используя немецкие терминалы для регазификации.

Как сообщила компания в своем официальном Telegram-канале, полученный после преобразования в газообразное состояние газ будет транспортироваться в Украину через территорию Польши.

"Этот газ уже поступает в нашу систему с февраля. Для нас это не только новое логистическое направление, но и свидетельство доверия и эффективного сотрудничества с нашими партнерами", - подчеркнул руководитель "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Сложившаяся ситуация с дефицитом газа в Украине напрямую связана с прекращением транзита российского природного газа в Европу 1 января 2025 года. Это произошло из-за отказа Киева продлевать действующий контракт с "Газпромом". Прекращение транзитных поставок увеличило внутренние потребности Украины в газе, необходимом для поддержания давления в собственной газотранспортной системе. В результате страна вынуждена приобретать топливо на дорогостоящем европейском рынке. Начиная с конца января предыдущего года, "Нафтогаз" планомерно увеличивает объемы импорта газа.