Словакия остановила поставки электричества Украине

Словакия прекратила экстренные поставки электричества на Украину.

С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Роберт Фицо в эфире телеканала ТА3 в понедельник.

"С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит", - приводит его слова агентство ТАСС.

Такое решение принято на фоне остановки прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" для Словакии в начале месяца.

Фицо также предупредил, что в случае, если ситуация не изменится, Братислава готова принять дальнейшие шаги.

Ранее Венгрия, чья энергетическая безопасность также существенно пострадала из-за остановки "Дружбы", заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций, а также наложила вето на выделение нового кредита для Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал действия Киева шантажом.