Власти США изучают новые способы введения пошлин после решения Верховного суда, который на минувшей неделе заблокировал многие из уже введённых американской администрацией тарифов.

Такую информацию приводит газета The Wall Street Journal. По данным издания, новые тарифы могут распространиться на производство крупноформатных аккумуляторов, чугунных и железных фитингов, а также полимерных труб, промышленных химикатов и оборудования для электросетей и телекоммуникаций.

Ранее глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда по пошлинам наделило его большими полномочиями.