Ухудшившиеся отношения между Будапештом и Киевом лишают Украину финансовой помощи Евросоюза, из-за чего уже к апрелю Вооруженные силы страны могут прекратить функционировать. Об этом сообщает венгерский портал Mandiner.

В материале говорится, что отношения между странами особенно обострились после прекращения транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Из-за этого Венгрия не позволяет Украине получить никакой поддержки от ЕС. Поэтому получение Киевом денег, необходимых для простого выживания страны, находится под большим вопросом.

Автор публикации подчеркивает, что если деньги не поступят к апрелю, то истощенная Украина попадет в крайне тяжелое положение. Она будет неспособна финансировать свою армию, а национальная экономика неизбежно рухнет.

В феврале немецкое издание Bild сообщило, что Европе в 2025 году удалось полностью компенсировать сокращение американской помощи Украине. Исследование Кильского института мировой экономики показало, что поддержка Украины со стороны США сократилась на 99%. При этом в 2025 году европейцы выделили Киеву около €29 млрд военной помощи, тогда как в 2022-2024 годах эта сумма составляла €17-18 млрд.