Cитуацию на финансовом рынке сравнили с предкризисной эрой 2008 года

Глава крупнейшего американского инвестиционного банка JPMorgan Джейми Даймон провел параллель между ожесточенной конкуренцией на финансовом рынке сегодня и происходящим незадолго до мирового кризиса 2008 года. Об этом он заявил, выступая перед инвесторами в понедельник, передает Bloomberg.

По словам банкира, JPMorgan не готов предоставлять рискованные ссуды для увеличения чистого процентного дохода (ЧПД), несмотря на высокую конкуренцию. В то же время Даймон, по его собственному признанию, видит, что вокруг него есть люди, которые придерживаются иной точки зрения и в погоне за процентами «делают глупости». Даймон уверен, что в итоге кредитный цикл ухудшится, однако не знает наверняка, когда это произойдет. Он напомнил о крахе нескольких компаний в прошлом году, отметив, что появление одного «таракана» обычно означает, что скоро вылезут и другие.

На протяжении любого кредитного цикла встречаются «сюрпризы», и в настоящий момент таким сюрпризом может стать влияние ИИ на сферу ПО, рассуждает Даймон. В пользу этой точки зрения свидетельствует выход ряда инвесторов из бумаг технологических компаний после планов ИИ-гигантов расширить капзатраты на развитие нейросети. По словам Даймона, акции финансовых компаний также пострадали в результате гонки за лидерство в сфере ИИ, хотя он и считает свое детище — JPMorgan — победителем в этом «соревновании» среди финансовых компаний.

Ранее автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб предупредил инвесторов об усиливающейся волатильности в секторе ПО и готовил их к потенциальным банкротствам участников рынка.