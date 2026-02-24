Володин назвал чрезмерным рост тарифов ЖКХ в ряде регионов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин включил вопросы жилищно-коммунального хозяйства в число приоритетов, о которых депутаты намерены поговорить с членами правительства в ходе его ежегодного отчета перед законодателями.

"Рост тарифов нас не может не беспокоить", - заявил он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам спикера Госдумы, вопросы эти находятся в компетенции региональных органов власти, но правительству и депутатам было бы неправильно стоять в стороне и просто наблюдать за процессами. Особенно в ряде регионов рост тарифов чрезмерный, добавил Володин.

Это подтолкнуло к совместной с правительством инициативе по наделению дополнительными полномочиями Федеральной антимонопольной службы.