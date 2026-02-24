СМИ: Турция под давлением США уменьшает торговлю с Россией

Турция под давлением США начала переориентировать часть торговли в сторону Вашингтона. Об этом пишет обозреватель издания Ильтер Туран, отмечая, что Анкара пытается проводить сбалансированную политику в отношениях с Россией, но вынуждена реагировать на американские угрозы.

© mk.ru

По итогам 2025 года товарооборот между Россией и Турцией составил 49,1 миллиарда долларов. Это на 6,6% меньше, чем годом ранее, но всё ещё крупный объём. В сентябре президент Эрдоган заявлял, что США вышли на второе место по экспорту в Турцию и на пятое — по импорту. В ближайшие годы стороны планируют довести двустороннюю торговлю до 100 миллиардов.

Туран связывает давление Вашингтона с его экономическими интересами: США нарастили экспорт нефти и газа и не хотят терять рынки. По его мнению, санкции становятся для американской администрации не только политическим, но и коммерческим инструментом.

Некоторые наблюдатели надеются на нормализацию после завершения конфликта на Украине и урегулирования иранской ядерной программы. Однако автор сомневается, что США смягчат линию в отношении России и Ирана.