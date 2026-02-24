Трампа обвинили в нарушении торгового соглашения

Новая тарифная политика президента США Дональда Трампа обернется повышением пошлин на европейские товары сверх того предела, который определялся торговым соглашением между Вашингтоном и Брюсселем. Об этом сообщило Bloomberg.

Речь идет о том, что после того, как Верховный суд США признал незаконными введенные Трампом тарифы, глава государства объявил о новом 10-процентном глобальном сборе, который затем пообещал увеличить до 15 процентов. Европейская комиссия изучила ситуацию и пришла к выводу, что новый глобальный тариф добавится к уже действующим пошлинам. Иными словами, некоторые товары будут облагаться тарифом, превышающим 15-процентный потолок.

Агентство напомнило, что торговое соглашение, которое заключили Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предусматривает введение 15-процентной пошлины на большую часть экспорта ЕС в США, а также отмену пошлин на многие американские товары, поставляемые в страны блока. Брюссель тогда пошел на такую сделку, рассчитывая избежать полномасштабной торговой войны с Вашингтоном и сохранить поддержку США в сфере безопасности.

По прогнозам директора инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайла Шостака, Трамп продолжит вводить импортные пошлины независимо от решений Верховного суда. У главы Белого дома достаточно возможностей для того, чтобы на законных основаниях продолжать эксперименты с новыми тарифами.