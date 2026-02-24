ЕС намерен ввести постоянный запрет на импорт российской нефти

Еврокомиссия (ЕК) 15 апреля представит предложение о постоянном запрете на импорт российской нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Как говорят источники, дата внесения предложения связана с парламентскими выборами в Венгрии, которые пройдут 12 апреля, так как ЕК не хочет, чтобы вопрос о поставках нефти стал основным фактором избирательной кампании премьер-министра страны Виктора Орбана.

Агентство отмечает, что дата внесения предложения о постоянном запрете поставок нефти является предварительной и может измениться.

На выборах в Венгрии определится, останется ли у власти премьер Виктор Орбан, выступающий против тотального запрета на импорт нефти из России, поясняет «Интерфакс». В венгерской оппозиции, напротив, неоднократно выражали готовность в случае победы на голосовании активно взаимодействовать с Брюсселем по широкому кругу вопросов.