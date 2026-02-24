$76.6390.58

Украина вновь перенесла возобновление поставок по «Дружбе»

Андрей Дуванов

Украина сдвинула сроки восстановления поставок нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает издание Ereport со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Словакии.

© ТАСС

Причины переноса не называются. Напомним, что изначально поставки должны были возобновиться 24 февраля, но их перенесли на следующий день. Теперь словацкая сторона ожидает восстановление поставок уже 26 февраля. В качестве ответной меры Словакия уже прекратила аварийные поставки электроэнергии на Украину.

«Государственная компания “Транспетрол”, находящаяся в ведении Министерства экономики Словацкой Республики, была в очередной раз проинформирована об изменении графика возобновления поставок нефти по трубопроводу “Дружба”», — сообщает издание.

Напомним, что работа нефтепровода «Дружба» была остановлена из-за повреждений.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что получил от России данные об устранении повреждений «Дружбы».