Украина вновь перенесла возобновление поставок по «Дружбе»

Украина сдвинула сроки восстановления поставок нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает издание Ereport со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Словакии.

Причины переноса не называются. Напомним, что изначально поставки должны были возобновиться 24 февраля, но их перенесли на следующий день. Теперь словацкая сторона ожидает восстановление поставок уже 26 февраля. В качестве ответной меры Словакия уже прекратила аварийные поставки электроэнергии на Украину.

«Государственная компания “Транспетрол”, находящаяся в ведении Министерства экономики Словацкой Республики, была в очередной раз проинформирована об изменении графика возобновления поставок нефти по трубопроводу “Дружба”», — сообщает издание.

Напомним, что работа нефтепровода «Дружба» была остановлена из-за повреждений.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что получил от России данные об устранении повреждений «Дружбы».