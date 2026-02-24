Лондон продлил исключение для «Дружбы» из санкций до 2027 года

Власти Великобритании решили сохранить исключение из санкционного режима для операций, связанных с нефтепроводом «Дружба». Разрешение будет действовать до 14 октября 2027 года, следует из документа британского министерства финансов.

В уведомлении ведомства указано, что соответствующая лицензия продлена на новый срок. Нефтепровод «Дружба» остается одним из ключевых маршрутов поставок российской нефти в ряд стран Европы.

Нефтепровод «Дружба» был введен в эксплуатацию в 1964 году и соединяет месторождения Поволжья и Западной Сибири со странами Центральной и Восточной Европы. Он проходит через территорию России, Белоруссии и Украины и далее разделяется на северную ветку в направлении Польши и Германии и южную — в сторону Словакии, Чехии и Венгрии, передает «Радиоточка НСН».