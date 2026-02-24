В США предупредили о грядущем финансовом кризисе

Гендиректор американского инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон провел параллель между сложившейся на современном финансовом рынке ожесточенной конкуренцией и событиями, происходившими незадолго до мирового кризиса 2008 года. Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты попросили руководителя банка назвать причины жесткой конкуренции в финансовой сфере.

«К сожалению, мы видели это в 2005, 2006 и 2007 годах, почти то же самое — прилив поднимал все лодки, все зарабатывали много денег», — заметил финансист.

В России заметили банковский кризис

Банкир отметил, что в настоящий момент JPMorgan не намерен жертвовать осторожностью ради сиюминутной выгоды: банк не собирается выдавать рискованные ссуды для увеличения чистого процентного дохода, несмотря на высокую конкуренцию.

По его словам, в последние месяцы многие участники рынка в погоне за прибылью «совершают глупые поступки».

На протяжении любого кредитного цикла встречаются «сюрпризы» и в настоящий момент таким сюрпризом может стать влияние искусственного интеллекта на сферу ПО, уточнил Даймон.