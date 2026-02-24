США расширили санкции против России, следует из заявления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Как сообщает РИА Новости, под ограничения в рамках закона CAATSA и мер, связанных с кибердеятельностью, попали граждане России и Узбекистана, в том числе Сергей Зеленюк, Олег Кучеров, Марина Васанович и Азизжон Мамашоев.

Также в «чёрном списке» оказались зарегистрированные в России и ОАЭ компании, включая MATRIX LLC, Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ.

Ранее Канада объявила о дополнительных санкциях против 50 физлиц и юрлиц из России.