Сийярто: Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нефтепровода

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Сербия договорились ускорить подготовку к строительству нефтепровода между двумя странами.

«Новый транспортный маршрут значительно повысит безопасность поставок нефти в наши страны», — написал он в соцсети по итогам переговоров с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

Ранее Сийярто заявил, что Украина в сговоре с Брюсселем прекратила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он также отмечал, что Будапешт получил от России данные об устранении повреждений на нефтепроводе.