Верховный суд США вынес официальное постановление, объявляющее предыдущую тарифную политику Трампа незаконной. Эта новость повергла американского лидера в ярость, он ждал решительного ответа от Китая, но он никак не ожидал, что даже Индия осмелится вступить с ним в бой в критический момент. В КНР отметили, что Китай полностью выиграл эту борьбу.

«ФедералПресс» приводит пересказ статьи с китайского издания Sohu.

«Трамп был чрезвычайно зол и раскритиковал судей Верховного суда. Но независимо от того, насколько он был зол, решение Верховного суда больше не подлежало изменению, и Белому дому пришлось выполнить его в соответствии с требованиями суда. Белый дом опубликовал заявление, в котором объявил, что тарифы, введенные в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, больше не будут действовать», – говорится в публикации.

В КНР отмечают, что после этого заявления международное сообщество разделилось на два лагеря. В первый вошли страны, которые еще не подписали торговое соглашение с США – это Бразилия и Китай. Им тяжело быть под давлением США, поэтому они обрадовались этой новости. Во второй лагерь вошли страны, которые уже достигли торгового соглашения с США. В настоящее время они находятся в затруднительном положении, потому что их уровни тарифов намного выше, чем у первых. Среди них Великобритания, Япония, Вьетнам, Камбоджа и другие. Среди них Индия занимает особое место.

Не так давно, после встречи Моди американский президент объявил: «У меня был хороший разговор с Моди. Он пообещал не покупать российскую нефть, поэтому я хочу снизить тарифы для Индии. В результате тариф США на Индию был напрямую снижен с 50 % до 18 %.Трамп считает это своей победой, но решение Верховного суда полностью провалило его план. Несколько часов спустя Министерство иностранных дел Индии провело пресс-конференцию, на которой представитель ясно дал понять: позиция Индии по закупке нефти не изменилась, они продолжат закупать российскую и венесуэльскую нефть в соответствии со своими собственными интересами.

«Трамп не ожидал, что после пощечины Верховного суда первой страной, которая выступит против него, будет не Китай, Россия или Бразилия, а Индия. Заявление министерства иностранных дел Индии фактически поведало миру: Моди обманул Трампа, и Индия вообще не планирует прекращать покупать российскую нефть», – говорится в статье.

В Европе новость о решении Верховного суда США встретили ликованием, обрадовались и канадские компании, и бразильские бизнесмены, и люди в Индии, но только Китай остался спокоен. В КНР пояснили, что Китай давно предвидел, что окончательным победителем в этой тарифной войне станет Китай и большинство стран. Но в КНР понимают, что Трамп не сдался и предпримет новые шаги для давления. В Китае добавили, что сейчас Пекин готовится к визиту канцлера Германии.

Китай и Европа понимают, что Трамп в настоящее время находится в состоянии безумия, и если ему не дать уйти в отставку, он никогда не остановится. Поэтому Европа и Китай должны тесно сотрудничать, чтобы справиться с тарифной политикой США. Отношение Индии и России также имеет решающее значение. Хотя Индия провела торговые переговоры с Соединенными Штатами и оказала услугу Трампу, ее настойчивость в покупке российской нефти также помешала Трампу полностью контролировать ситуацию. В целом, большая игра между Китаем и США не закончится отменой тарифной политики, подытожили в КНР.

